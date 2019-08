L'«Audaz» ja és a Sicília per portar 15 migrants de l'Open Arms a Espanya

El vaixell de l'Armada Espanyola Audaz està fondejat davant de la costa de Pozzallo (Sicília), on recollirà els 15 migrants rescatats per l'Open Arms que li correspon acollir a Espanya. L' Audaz va sortir al matí de Lampedusa, on estava fondejat des del passat divendres 23 d'agost, amb l'objectiu de recollir els migrants de l'Open Arms que acollirà Espanya segons el repartiment establert entre diversos països de la Unió Europea: Luxemburg, França, Alemanya, Espanya i Portugal.

El vaixell va salpar el dimarts 20 d'agost de Rota, després que el Govern espanyol decidís enviar-lo a recollir els migrants de l'Open Arms, que seguien bloquejats a 800 milles de l'illa de Lampedusa, després de 19 dies a la deriva amb més d'un centenar de migrants a bord. Poques hores després de salpar l' Audaz, la Fiscalia d'Agrigent va ordenar el segrest provisional de l'Open Arms i el desembarcament de les desenes de migrants i refugiats que seguien a bord en aquell moment (un total de 83), després que el fiscal Luigi Patronaggio examinés les condicions del vaixell de l'ONG espanyola. A mitjanit, els migrants de l'Open Arms van ser desembarcats, mentre l' Audaz ja havia completat part del recorregut. Per això, el Govern va decidir que el vaixell continués fins a Lampedusa.