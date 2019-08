Mor un comandant de l'exèrcit en estavellar-se el seu avió en un vol d'entrenament a Múrcia

L'experimentat comandant de l'Exèrcit de l'Aire Francisco Marín Núñez va morir després que l'avió C-101 que pilotava en un vol d'entrenament caigués en picat a aigües de La Manga del Mar Menor (Múrcia). Així ho va explicar José María Alonso, sotsdirector de l'Acadèmia General de l'Aire (AGA) de San Javier, a la qual pertanyia Marín, després d'una reunió de coordinació dels organismes implicats en les tasques de rescat.

El pilot tenia 3.300 hores de vol en reactors i 1.500 amb el C-101 i havia estat prèviament membre de la Patrulla Acrobàtica Àguila. Era l'únic tripulant de la nau i va aconseguir ejectar-se abans de l'impacte de l'avió, que era a la fase final de la seva vida operativa, amb 30 anys de funcionament, però que era «segur», segons va explicar Alonso. La Comissió d'Investigació d'Accidents Militars va assenyalar que encara és aviat per saber si l'accident va ser una conseqüència d'una errada del pilot o una avaria mecànica.

El cap de Capitania Marítima de Cartagena, Óscar Villar, que coordina les prop de 300 persones de l'Armada, l'Exèrcit de l'Aire, Salvament Marítim, Creu Roja i Protecció Civil desplegades per recuperar les restes del reactor i de l'instructor, va admetre que l'operació «no és fàcil» per l'àmplia disseminació dels objectes, de manera que podria allargar-se diversos dies.

Després de confirmar que han aparegut «restes orgàniques de naturalesa humana» a les platges de La Manga, va revelar que s'havien trobat la cua i part del fusellatge a una profunditat de 15 metres, però no la cabina ni els motors.

Parts de l'avió van arribar a la platja Galúa, on hi havia una forta olor de querosè, i els turistes que es banyaven a l'hora de l'accident, dos quarts de deu del matí, van ser desallotjats, al costat dels que ho feien a les de Monte Blanco, Barco Perdido i Las Sirenas, totes de la part Cartagena de La Manga i tancades al bany per facilitar les tasques de rescat quan no se sabia encara què havia passat amb el pilot.

En l'operatiu, que haurà d'enfrontar-se en les properes hores a una alerta taronja per gota freda, hi participen quatre helicòpters, dos vaixells amb sonar d'escombrat lateral, dos vaixells de Defensa i bussejadors del Centre de Busseig de l'Armada, del Grup Especialista d'Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil i de Salvament Marítim. Les restes que es trobin al mar seran portades al moll militar de la Curra, a Cartagena.