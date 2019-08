Rússia confirma que l'explosió d'un míssil va generar gasos radioactius

El Servei Hidrometeorològic de Rússia (Rosguidromet) va confirmar que el breu augment de la radiació després de l'explosió d'un míssil amb font d'alimentació isotòpica es va deure a «gasos inerts radioactius», producte de la desintegració de radionúclids d'estronci, bari i lantani. En un comunicat publicat a la seva pàgina web, Rosguidromet va aclarir que a les mostres d'aire recollides a la ciutat de Séverodvink, situada al costat del polígon on el passat dia 8 es va produir l'accident, es van trobar radionúclids (àtoms amb excés d'energia nuclear) de curta vida d'estronci, bari i lantani.

Segons la nota, el producte de la desintegració d'aquests radionúclids són gasos inerts radioactius, que van ser «la causa de l'augment temporal de la potència de la dosi ambiental de radiació gamma el 8 d'agost de 2019 a Severodvinsk».

Actualment, a les mostres d'aire i de precipitacions recollides a la ciutats de Séverodvinsk i Arjánguelsk «no es detecten radionúclids d'origen tecnològic», va assegurar Rosguidromet. «La situació en matèria de radiació s'ha estabilitzat completament», establia el comunicat.

El governador de la regió d'Arjanguelsk, Ígor Orlov, va assegurar que la salut de la població no està ni va estar amenaçada per contaminació radioactiva, tot assenyalant que la situació sempre va estar controlada.

«Estic completament segur, i tinc tots els fonaments per afirmar això, que el 8 d'agost no hi va haver, com tampoc n'hi ha ara, factors que amenacin la salut i la vida de la població de regió d'Arjánguelsk», va assenyalar el governador. En aquest sentit, va destacar que ni entre els veïns de la regió ni entre el personal mèdic hi va haver o hi ha afectats per l'accident al polígon militar.



Set morts en l'explosió

L'explosió de míssil, que es va produir durant unes proves, va causar la mort de set persones, entre ells cinc enginyers de Rosatom, l'agència atòmica russa, va causar diversos ferits i va provocar una gran alarma entre la població local.