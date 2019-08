Bolsonaro denuncia el «colonialisme» francès en l'ajuda per a l'Amazònia

El president brasiler, Jair Bolsonaro, buscarà solucions «permanents» per als incendis a l'Amazònia, segons va acordar en una reunió amb els governadors dels estats d'aquesta regió, en què va tornar a denunciar el «colonialisme» francès. La trobada va servir perquè els governadors dels nou estats de la regió amazònica presentessin propostes per prevenir incendis forestals com els iniciats fa gairebé tres setmanes, que ja estan gairebé sota control, segons va afirmar el Govern.

No obstant això, Bolsonaro també va aprofitar per mantenir les seves crítiques al president francès, Emmanuel Macron, amb qui manté un dur enfrontament verbal des que l'Amazònia va començar a cremar. El governant brasiler va carregar amb especial duresa contra la proposta de Macron de sotmetre la regió a una mena de control o gerència internacional, quelcom que va considerar com una «clara amenaça» a la sobirania del Brasil i els altres països amazònics.

«No és una qüestió d'esquerres o dretes», va dir Bolsonaro en presència dels governadors d'Acre, Amapá, Amazones, Pará, Rondonia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso i Maranhão, dels quals només dos pertanyen a l'oposició.

Segons el mandatari brasiler, que en aquest punt va tenir suport unànime dels assistents a la reunió, «hi ha una qüestió de sobirania» davant de la visió «colonialista» que atribueix al governant francès.