Una dona de 74 anys de Sevilla, segona mort confirmada pel brot de listeriosi

Una dona de 74 anys va morir a l'hospital Virgen del Rocío de Sevilla infectada per listèria, i es va convertir així en la segona víctima mortal confirmada pel brot originat per la carn entatxonada de l'empresa Magrudis. La dona presentava patologies prèvies i s'incloïa dins de la població de risc, mentre que prossegueix la investigació del cas d'un home malalt terminal de càncer de pàncrees que va perdre la vida la setmana passada després de donar positiu en listèria, tot i que encara no s'ha confirmat la seva relació amb aquest brot, ja que s'espera al resultat de les anàlisis moleculars.

La primera mort per aquest brot va ser la d'una dona de 90 anys que va ingressar el 15 d'agost a l'hospital amb un estat de salut «deteriorat» després de menjar carn entatxonada i que va morir cinc dies després. El nombre de pacients infectats per listeriosi o amb sospita d'estar-ho i que estan ingressats als hospitals andalusos es va reduir en un 20% en l'últim dia, ja que es va passar de 108 a 86, sense comptabilitzar aquesta nova mort.

Les embarassades ingressades als hospitals públics i privats són tres menys que el dia anterior i estan en tractament antibiòtic, sense que s'hagin produït a l'últim dia avortaments o infeccions en nounats. En total, el nombre de persones amb infecció confirmada des de l'inici de l'alerta, decretada el 15 d'agost, puja a 196 persones, la majoria a Sevilla, amb 161 casos.

La Fiscalia de Sevilla investiga un possible delicte contra la salut pública després de la denúncia presentada per la Junta d'Andalusia contra l'empresa Comercial Martínez León, que hauria comercialitzat la carn entatxonada de Magrudis, origen del brot de listeriosi, sense un etiquetatge correcte. La Junta va presentar la denúncia davant la Fiscalia perquè confirmés que Martínez León va reenvasar la carn de Magrudis sense indicar quin era el proveïdor del producte.

El gerent de Magrudis, José Marín, va dir desconèixer la data exacta de l'última inspecció externa a les seves instal·lacions, però va explicar que va ser «fa uns mesos» i que s'han seguit els protocols d'higiene i desesterilització.

La ministra de Sanitat en funcions, María Luisa Carcedo, va assenyalar que el responsable de l'empresa que fabricava la carn entatxonada contaminada «haurà de dir el que consideri», però va destacar que el «bacteri» que va generar la malaltia «no es produeix per màgia».

Carcedo va demanar comparèixer la propera setmana a la comissió corresponent del Congrés per explicar les mesures que s'han adoptat per aturar el brot de listeriosi originat a Sevilla, i el conseller andalús de Salut i Famílies, Jesús Aguirre, va sol·licitar comparèixer «com més aviat millor» al Parlament andalús per aportar «tota la informació» sobre el brot.

El president andalús, Juanma Moreno, va enviar una «forta abraçada» a la família i als amics de la dona morta ahir a causa de la listeriosi i va assegurar que l'executiu autonòmic segueix treballant per acabar «com més aviat millor» amb aquest brot.

La secretària general del PSOE-A, Susana Díaz, va assegurar que la crisi provocada a Andalusia per la listeriosi és «de més importància» per les «decisions equivocades» de la Junta, a la qual va acusar d'actuar «tard, malament i sense transparència». Entre aquestes equivocacions, Díaz es va preguntar per què no es va intervenir al «minut u» l'empresa Magrudis, origen de la contaminació, o per què es va deixar a aquesta empresa la responsabilitat de contactar amb els compradors en lloc de fer-ho les autoritats sanitàries.

El portaveu de Facua-Consumidors en Acció, Rubén Sánchez, va instar els afectats pel brot de listeriosi a reclamar indemnitzacions tant pels danys a la seva salut com pels perjudicis econòmics derivats.