El fort temporal fa encallar un vaixell que buscava les restes de l'avió accidentat a Múrcia

El cap d'Estat Major de la Força d'Acció Marítima, Juan Bautista Pérez, va atribuir al temporal que el caçamines Túria encallés en un llit rocós durant la seva recerca del reactor C-101 accidentat al litoral de La Manga del Mar Menor i va assegurar que el vaixell està «estable». El complicat estat del mar va dificultar la tasca d'avaluació de l'estat del casc de fibra de vidre, que va tenir una petita via d'aigua durant la col·lisió que va anar augmentant amb el pas de les hores.



Cinc autonomies en alerta

El pas de la depressió aïllada en nivells alts (DANA) per Espanya va continuar deixant pluges i tempestes sobretot al llevant i cinc autonomies van ser declarades en alerta groga o taronja: Comunitat Valenciana, Balears, Aragó, Catalunya i Castella-la Manxa.

A Mallorca es van registrar fins a 96,8 litres per metre quadrat en només una hora i a la localitat de Santanyí se'n van acumular 99. Altres zones de Mallorca es trobaven en avís taronja per acumulacions de 50 litres per metre quadrat en una hora a l'interior, nord, nord-est, serra de Tramuntana, sud, llevant mallorquí i la ciutat de Palma.

A Eivissa es van registrar fins a 53,7 litres per metre quadrat en una hora a l'aeroport i 41,6 litres en 40 minuts. A Formentera es van registrar 61 litres per metre quadrat des de les 8 a les 11 del matí.

El pas de DANA per la Comunitat Valenciana va provocar diversos rescats de conductors que van quedar atrapats als vehicles per inundacions a diversos punts de la comarca alacantina del Baix Segura. A Múrcia, que es trobava en avís taronja i groc, les intenses precipitacions van prococar diversos talls de carretera.