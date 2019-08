Johnson vol suspendre el Parlament fins a l'octubre per evitar que s'obstaculitzi el Brexit

El Govern de Boris Johnson preveu sol·licitar a la reina que allargui la suspensió del Parlament fins el 14 d'octubre amb la finalitat d'evitar qualsevol intent des de l'oposició de frenar un Brexit sense acord, segons han informat aquest dimecres la BBC i 'The Guardian'.

Segons la BBC, el Govern demanarà a Isabel II que suspengui el Parlament només uns dies després que els diputats tornin a la feina el proper 3 de setembre, amb la finalitat que el discurs de la reina --en el qual el Govern exposa el seu programa-- tingui lloc el 14 d'octubre. Segons la cap de política de la BBC, només alguns ministres estaven al corrent d'aquest pla.

"És el moment que el nou Govern i el nou primer ministre fixin un pla per al país després que abandonem la UE", ha defensat una font de Downing Street a la BBC. Johnson va agafar les regnes del país a finals de juliol després de ser elegit nou líder conservador després de la dimissió de Theresa May.

No obstant això, aquesta suspensió deixaria poc marge de maniobra a l'oposició per tirar endavant cap pla que eviti que Johnson tregui el Regne Unit de la UE el 31 d'octubre sense un acord, com ha amenaçat que farà, tret que hi hagi una renegociació dels pactes, un fet al qual Brussel·les i els líders europeus s'oposen.