Opositors de Johnson es reuneixen per evitar un Brexit sense acord

Líders de partits opositors al Govern britànic van reconèixer la «urgència» de trobar «maneres pràctiques» amb què frenar un «desastrós Brexit» sense acord, com va aprovar la nova legislació al Parlament. El laborista Jeremy Corbyn, dirigent del principal grup opositor a l'Executiu conservador de Boris Johnson, va convocar una reunió amb col·legues d'altres formacions britàniques per explorar propostes amb les quals bloquejar una possible sortida sense consens del Regne Unit de la Unió Europea (UE).

Entre els polítics reunits hi havia Jo Swinson, dirigent del Partit Liberal Demòcrata; el líder del Partit Nacionalista Escocès a Westminster, Ian Blackford; Anna Soubry, del Grup Independent per al Canvi; i Liz Saville-Roberts, del gal·lès Plaid Cymru. En un comunicat conjunt emès al final de la trobada, aquests polítics la van qualificar de «productiva i detallada per frenar una sortida desastrosa sense acord de la UE».

D'altra banda, Johnson va advertir al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, que si no es renegocia l'Acord de Retirada pactat pel Govern de Theresa May i s'elimina el pla d'emergència per a la frontera irlandesa «no hi ha perspectives» d'arribar a cap tipus de pacte per evitar un divorci sense acord. Johnson i Juncker van mantenir una conversa telefònica que Downing Street va qualificar de «positiva» i «substancial», però que no va servir per acostar postures.