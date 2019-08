La reina Elisabet II aprova la suspensió del parlament

La reina Elisabet II ha aprovat la suspensió del parlament britànic fins a mitjans d'octubre exigida pel primer ministre del Regne Unit Boris Johnson. El líder tory ha demanat aquest dimecres a la cap d'estat celebrar el seu discurs inaugural de govern el 14 d'octubre a Westminster, un fet que implica aturar l'activitat fins aquesta data. Tant el president de la cambra com el líder de l'oposició han criticat que la paralització impulsada per Johnson pretén obstaculitzar un possible rebuig parlamentari a un Brexit sense acord. La sortida del Regne Unit de la Unió Europea està prevista, de moment, per al 31 d'octubre i l'executiu de Johnson està intentant renegociar l'Acord de Retirada que hi ha ara mateix sobre la taula, però no descarta abandonar el bloc sense un pacte.

Abans de fer-se pública la decisió de la reina, el president del parlament britànic, John Bercow, ha criticat la intenció de suspendre la cambra assegurant que seria "un escàndol constitucional". El polític tory veu "clarament evident" que el propòsit de paralitzar el parlament és "impedir un debat sobre el Brexit". Per això, considera que seria "un atac contra el procés democràtic i els drets dels parlamentaris com a representants del poble".Per la seva banda, el líder de l'oposició, Jeremy Corbyn, ha qualificat el moviment com a "una temeritat". "És un ultratge i una amenaça per a la nostra democràcia", ha dit el laborista.