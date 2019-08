Cs vol reprovar Montero per «mentir» sobre el finançament autonòmic

La portaveu adjunta de Ciutadans al Congrés, Melissa Rodríguez, va anunciar que el seu grup parlamentari demanarà la reprovació de la ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero, per «mentir» en dir que existia un informe de l'Advocacia de l'Estat que excusa el Govern en funcions d'aprovar el finançament autonòmic, i posteriorment reconèixer que encara no disposava del document.

«Registrarem una reprovació de Montero per mentir. Ella mateixa ho ha reconegut en dir que existia un informe de l'Advocacia i després afirmar que no», va assenyalar Rodríguez, tot afegint que el PSOE «està desprestigiant» l'Advocacia de l'Estat com abans ha fet amb altres institucions com el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS).

Per part seva, Montero va assegurar que no es dona per vençuda i que intenta trobar fórmules que permetin «obrir la possibilitat» de l'actualització del lliurament a compte de la liquidació del finançament autonòmic perquè és «molt conscient» que les comunitats necessiten les bestretes financeres per poder seguir funcionant.

En tot cas, l'Advocacia de l'Estat es va mostrar contundent sobre l'assumpte explicant que un Govern en funcions no pot actualitzar els lliuraments a compte a les comunitats autònomes, tal com consta a les conclusions de l'informe encarregat a la institució pel Ministeri d'Hisenda.