Excaps de les FARC anuncien retorn a la lluita a Colòmbia

Tres exlíders guerrillers de les FARC han anunciat el seu retorn a les armes, després de la 'traïció' del govern colombià de l'acord de pau de 2016, segons ells. El cap guerriller conegut com 'Iván Márquez "va fer l'anunci en un videoclip des d'un lloc no revelat. Márquez, que en realitat es Luciano Marín, va dirigir l'equip negociador de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC) durant les seves negociacions de pau amb el govern.

Una dissidència d'exmembres de les FARC descontents i oposats a l'acord de pau ha crescut i estès per tot el país durant els últims tres anys, però Márquez és, lluny, l'exguerriller més veterà a unir-se a ells. La majoria dels alts càrrecs del grup, inclòs el seu exlíder Rodrigo Londoño, continua recolzant els acords de pau i, fins i tot, alguns compten amb escons al Congrés.

Márquez estava acompanyat per un altre exnegociador de les FARC anomenat Seuxis Hernández-Solarte, buscat per un tribunal nord-americà per càrrecs de tràfic de cocaïna.

Un altre alt membre de les FARC conegut pel seu àlies 'el Paisa', considerat com un dels comandants més perillosos de les FARC, també es trobava amb Marin quan va fer l'anunci.