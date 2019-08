Greta Thunberg arriba a Nova York després de dues setmanes de travessia

L'activista mediambiental sueca Greta Thunberg, de 16 anys, va arribar aquest dimecres amb vaixell a un port de Nova York, escortada per una flotilla de disset vaixells de Nacions Unides, que representen els altres tant Objectius de Desenvolupament Sostenible que l'ONU vol veure complerts per 2030.

Diverses desenes de persones van rebre a l'activista amb crits de "Benvinguda, Greta", qui va tornar les salutacions des de la coberta del "Malizia II".

La seva embarcació va arribar a un petit port esportiu del sud-oest de Manhattan amb desenes d'activistes que es van acos"Som aquí perquè (la crisi climàtica) és una qüestió de justícia intergeneracional i els adults no estan fent res", va dir a Efe Vanessa Rule, cofundadora de l'ONG Mothers Outfront.

Al costat d'un grup de mares defensores del medi ambient, Rul es va acostar fins al petit moll novaiorquès North Cove Marina "perquè Greta no se senti sola". "Tot i que el Govern dels Estats Units no està fent molt pel canvi climàtic, hi ha molta gent a Estats Units que està pressionant per un futur millor", ha afegit Rule.

Thunberg, qui va rebutjar viatjar en avió per evitar emissions contaminants per participar en la cimera del clima que se celebrarà el pròxim 23 de setembre a les Nacions Unides, va salpar en un veler del port britànic de Plymouth (sud-oest d'Anglaterra), el 14 d'agost , per cridar l'atenció sobre els perills de la crisi climàtica.

L'adolescent, que s'ha pres un any sabàtic a l'escola, viatja acompanyada, entre d'altres, pel seu pare, Svante, i pel fill menor de Carolina de Mònaco, Pierre Casiraghi.

L'activista va iniciar al port de Plymouth un llarg periple que la portarà, així mateix, al Canadà, Mèxic i finalment a Xile, on al desembre preveu assistir a una altra conferència sobre emergència climàtica. La jove sueca ha anunciat que es desplaçarà en trens i autobusos des d'un extrem a l'altre del continent americà.

L'embarcació en què navega, capitanejada per l'alemany Boris Herrmann, està dotada de panells solars i turbines subaquàtiques que permeten utilitzar electricitat a bord sense emetre diòxid de carboni.tar a mostrar-li el seu suport i de nombrosos mitjans per cobrir la fi de la seva travessia de dues setmanes per l'oceà Atlàntic.