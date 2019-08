Un jutge italià ordena alliberar l'Open Arms

El jutge d'instrucció d'Agrigent, Stefano Zammuto, ha ordenat aquest dijous l'alliberament de l'Open Arms, que romania segrestat per les autoritats italianes des del passat 21 d'agost quan es va produir el desembarcament dels migrants rescatats a Lampedusa, segons informa l'agència AdnKronos.

El vaixell de rescat de l'ONG espanyola havia estat segrestat per ordre del fiscal d'Agrigent després que aquest pugés a bord i comprovés la situació en la qual es trobaven els migrants després de gairebé dues setmanes des del seu rescat.

Encara que el jutge ha ratificat el segrest dictat pel fiscal Luigi Patronaggio en el marc de la investigació oberta contra l'Administració italiana per no haver permès el desembarcament, n'ha ordenat la devolució a l'ONG perquè "no subsisteixen, després de l'evacuació i el rescat dels migrants, exigències probatòries" ja que "no s'atribueix cap responsabilitat a l'organització i la tripulació".

Pel que fa a la investigació en curs, ara com ara contra cap membre de l'Administració en concret, el jutge ha destacat que els migrants van ser obligats a una privació il·lícita de la llibertat" en ser mantinguts a bord durant "un apreciable lapse de temps en contra de la seva voluntat".

Zammuto ha considerat que encara existeix la sospita d'un "delicte de segrest de persones per part de funcionaris públics encara en curs d'identificació" atès que un tribunal havia suspès la prohibició d'entrada en aigües italianes i "els migrants van ser retinguts de manera indeguda des del 14 d'agost".