Troben un amagatall amb explosius a França que atribueixen a ETA

La Justícia francesa ha obert una investigació després del descobriment d'un amagatall amb material explosiu que la policia sospita que pertany a la banda terrorista ETA. L'amagatall va ser localitzat per un home mentre passejava al departament de Yonne, al sud de París, i la Fiscalia Nacional Antiterrorista ha obert una investigació per associació de malfactors amb fins terroristes. Les indagacions han estat confiades a la Subdirecció Antiterrorista de la policia francesa (SDAT), van afegir fonts oficials sense detallar el tipus ni la quantitat d'explosius trobats. El canal France 3 va apuntar que tot sembla indicar que es tracta d'un amagatall antic, en el qual hi havia «inscripcions en basc». Per la seva part l'emissora France Info va afegir que l'esmentat amagatall va ser detectat dimarts al bosc de Marmeaux i contenia explosius, cartutxos i detonadors. La banda va donar per finalitzat el seu desarmament en comunicar el 8 d'abril de 2017 les autoritats franceses una llista de zulos als Pirineus Atlàntics, departament del qual forma part el País Basc francès, i el més utilitzat per l'organització terrorista en la seva història per amagar les seves armes. La dissolució d'ETA es va oficialitzar el 3 de maig de 2018, després de seixanta anys de terrorisme i més de 850 assassinats