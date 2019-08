Un ampli estudi científic no troba el «gen gai» però no descarta que existeixi

Un ampli estudi científic descarta que es pugui pronosticar a través de la genètica el comportament sexual d'un individu i la seva possible atracció per les persones del seu mateix sexe, encara que no ha rebutjat definitivament l'existència d'un «gen gai» que ho determini. «Hem de resistir-nos a les conclusions simplistes, perquè els fenotips de conducta són complexos, perquè el nostre coneixement genètic és rudimentari i perquè tenim un llarg historial de mal ús dels resultats genètics amb propòsits socials», va afirmar Andrea Ganna, investigador de l'Hospital Genètic de Massachusetts (EUA).

Ganna ha encapçalat l'equip científic del Laboratori Europeu de Biologia Molecular, a l'Institut de Medicina Molecular de Finlàndia, que ha portat a terme l'estudi, realitzat entre gairebé mig milió de persones, i que va trobar que les variacions genètiques d'un individu no tenen perquè pronosticar de manera significativa el seu comportament homosexual o heterosexual.

«Les nostres conclusions amplien el coneixement dels elements en el comportament homosexual», va explicar l'investigador, tot insistint a rebutjar les «conclusions simplistes».

Ganna va evitar respondre en un o altre sentit si l'homosexualitat és una característica genètica o una opció de comportament. L'equip internacional encapçalat per Ganna va examinar la informació genètica de més de 470.000 persones que van dir haver tingut un comportament homosexual.