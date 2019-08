Bolsonaro prohibeix usar foc per preparar les terres per sembrar a l'Amazònia

El Govern del Brasil continua adoptant mesures per frenar els incendis a l'Amazònia com la prohibició de l'ús de foc per preparar les terres per a la sembra, una decisió que s'estendrà per un període de dos mesos en el també conegut com a pulmó del món. Tot i que la crema dels terrenys a l'Amazònia està permesa sota determinades normes i és una pràctica comuna a l'agricultura, usada fins i tot pels indígenes, la mesura busca evitar que aquestes accions provoquin nous focus d'incendi sense control, en moments en què les autoritats comencen a controlar les flames declarades des de fa tres setmanes.

Segons l'últim informe oficial, amb l'arribada de reforços militars a les zones més afectades pels incendis s'ha registrat una reducció «considerable» de les flames a l'Amazònia. Tot i que no van ser presentades dades concretes sobre tota la regió, les anàlisis realitzades pel Centre Operatiu i de Gestió del Sistema de Protecció de l'Amazones (Censipam) han indicat que els brots d'incendis més forts es van donar entre el 25 i el 26 d'agost als estats de Rondonia, Amapá, Pará i Maranhao. El reforç de més de 40.000 militars ordenat per Bolsonaro ha ajudat en la disminució dels focus d'incendis a la zona.