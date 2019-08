Conte rep l'encàrrec de formar govern a Itàlia i comença a parlar amb els partits

El primer ministre italià en funcions, Giuseppe Conte, que va rebre ahir el mandat del president de la República, Sergio Mattarella, de formar un nou Executiu, està ja dissenyant el seu programa polític i va escoltar els partits minoritaris a la primera jornada de consultes. Conte va acceptar l'encàrrec «amb reserves» fins que juri al costat dels seus ministres, i de moment està dissenyant el seu pla polític i el seu equip de govern, després que l'antisistema Moviment Cinc Estrelles i el Partit Demòcrata hagin arribat a un acord de coalició.

Ahir es va celebrar la primera ronda de consultes amb els partits de minoria parlamentària i avui serà el torn dels grans grups, en aquest ordre: la Lliga de Matteo Salvini; Forza Italia, de Silvio Berluconi; el Partit Demòcrata i el Moviment Cinc Estrelles.

Conte ha estat elegit per aquestes dues últimes formacions per dirigir el país i evitar eleccions a la tardor, que era el que volia Salvini, ja que els sondejos li donen la majoria absoluta en coalició amb Germans d'Itàlia i Forza Italia.

L'exministra de Sanitat Beatrice Lorenzin, líder del partit conservador Cívica Popolare, va afirmar en una compareixença davant els mitjans que ha demanat a Conte que el proper gabinet es preocupi per qüestions com la reducció de la càrrega tributària, la sanitat, l'ocupació i les petites empreses. Per la seva banda, el secretari del Partit Socialista Italià, Enzo Maraio, va destacar que Conte està «determinat a oferir un govern que arribi fins al final de la legislatura» i que posi atenció en assumptes com el foment de l'ocupació i la protecció del medi ambient.

Salvini va convocar els seus seguidors a una gran protesta contra el nou Govern en un dels seus habituals vídeos a Facebook: «El 19 d'octubre, a Roma, serà una gran jornada de l'orgull italià..., la jornada de l'orgull de la majoria treballadora», va dir, tot afegint que «podran escapar del vot durant un temps, però abans o després la paraula tornarà als italians».