El Govern convocarà un Consell de Política Fiscal abans de finals d'any

La ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero, va avançar que es convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera abans de final d'any. «Es convocarà en el moment adequat», va assenyalar en un primer moment, per després afegir que la data serà «abans de finals d'any».

El president del Govern de Canàries, Àngel Víctor Torres, havia assegurat hores abans que la intenció del Govern és transferir a les comunitats autònomes els diners pendents per les bestretes a compte abans del 15 de desembre. Aquestes transferències es troben paralitzades perquè l'Executiu, en estar en funcions, no té potestat per fer-les, tal com estableix un informe de l'Advocacia de l'Estat.

Els governs autonòmics havien demanat la convocatòria d'un Consell de Política Fiscal i Financera per abordar unes transferències que estimen en 7.000 milions d'euros. No obstant això, Montero va deixar clar que l'executiu està buscant fórmules per enviar a les autonomies aquest finançament pendent, l'absència del qual té les arques de les comunitats en situació crítica.



Trobar les fórmules

El vicepresident canari, Román Rodríguez, va assenyalar que Montero està disposada a trobar fórmules i mecanismes, que no va revelar, perquè els diners siguin transferits abans de finals d'any, tot i les limitacions que té el Govern per estar en funcions i amb els pressupostos prorrogats. Segons la seva opinió, «la interinitat del Govern no ajuda, però cal resoldre el problema canviant les regles», ja que «quan l'Executiu no resol, hi ha el legislatiu, que està plenament vigent».

Román Rodríguez va assegurar que Montero els havia dit que «busca escletxes», fet pel qual va afegir que «a aquesta ministra se l'entén», mostrant-se confiat en què compleixi amb la seva promesa.