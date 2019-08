L'oposició britànica es mobilitza per evitar una sortida de la UE sense acord

El terratrèmol polític que el primer ministre britànic, Boris Johnson, ha provocat al Regne Unit després de suspendre el Parlament fins a pocs dies abans del Brexit es va agreujar ahir amb la intenció mostrada pel Partit Laborista de legislar el més aviat possible per evitar una sortida abrupta i fins i tot de presentar una moció de censura. L'escenari podria donar un tomb encara més gran si avui el Tribunal de Sessions d'Edimburg, que es va reunir ahir per decidir si la decisió compleix amb la legalitat, determina que el Govern del líder conservador va actuar fora de la llei. La cort civil de major rang d'Escòcia va celebrar una vista presidida pel jutge Lord Doherty, després que un grup de més de 70 diputats britànics contraris a la sortida del país de la UE presentés una demanda a inicis d'agost.

El pla per frenar les intencions de Johnson passa, segons el líder laborista, Jeremy Corbyn, per «aturar-lo políticament» a partir d'un «procés parlamentari que permeti legislar i prevenir un Brexit no negociat», que es posarà en marxa el proper dimarts, quan la Cambra dels Comuns reprengui la seva activitat. El cap de l'oposició britànica va destacar així mateix que contempla presentar una moció de censura contra Johnson «en el moment apropiat».

Davant l'enrenou generat per la suspensió del Parlament durant cinc setmanes i les acusacions que es tracta d'una maniobra «antidemocràtica», el Govern va destacar que és un moviment «constitucional i apropiat» i que els diputats tindran «molt temps per debatre abans del 31 d'octubre», data prevista per al Brexit. El calendari ratificat per la reina Isabel II implica que el Parlament suspendrà les seves sessions entre el 10 de setembre i el 14 d'octubre, de manera que els detractors d'un Brexit sense acord, que conformarien una majoria, gairebé no tindran temps per tramitar iniciatives que frenin aquest escenari.

Les dues cambres reprendran llavors la seva activitat, després del conegut com a Discurs de la reina, en què l'Executiu detalla els seus plans per al següent exercici, quan quedaran només tretze jornades hàbils per a la data prevista per al Brexit. Milers de persones es van manifestar dimecres a la nit davant del Parlament de Westminster, mentre que més d'un milió i mig han signat una petició en contra de la suspensió.

Els processos judicials per intentar frustrar els plans governamentals s'han reforçat en les últimes hores amb la demanda presentada per l'activista anti-Brexit Gina Miller i els anuncis d'alguns parlamentaris conservadors -així com l'ex-primer ministre conservador John Major-, que van avançar que estudien portar el cas davant els tribunals d'Anglaterra i Escòcia. El descontentament d'un sector del Partit Conservador britànic es va visibilitzar amb la dimissió de la líder dels tories escocesos, Ruth Davidson.