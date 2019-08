Sánchez demana «altura de mires» per evitar anar a eleccions

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, es va mostrar «esperançat» amb el programa de govern progressista que pensa presentar dimarts que ve i que vol debatre amb els partits, als quals va demanar «altura de mires» per no veure's obligat a convocar eleccions. Tot just uns segons després que el portaveu del PNB, Aitor Esteban, reconegués que no rep una trucada del Govern o del PSOE per reunir-se des de finals de juliol, Sánchez va confirmar que, a partir de la presentació d'aquest programa per a un Executiu progressista, començarà a reunir-se amb els partits.

El president del Govern en funcions va voler agrair a tots els col·lectius socials amb els quals s'està reunint la seva ajuda i el diàleg que han desenvolupat, la qual cosa demostra, segons la seva opinió, que Espanya té una «societat civil viva, que vol que hi hagi un Govern que respongui a moltes de les demandes i problemes que tenen els ciutadans».

En tot cas, tot sembla indicar que la relació entre PSOE i Unides Podem viu una crisi total. Així, el secretari general del grup socialista, Rafael Simancas, va assegurar que «no es pot confiar en Podem» i que «no es pot ser govern i contragovern», mentre la portaveu de l'Executiva del partit morat, Noelia Vera, va respondre que els socialistes tampoc els generen confiança i que a més intenten sempre «quedar per sobre».

Pel que fa a les propostes, el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, va destacar que si Sánchez li ofereix ara negociar sobre el model de Govern que va saltar pels aires al juliol, l'acord gairebé seria segur; mentre que el president es va mostrar «esperançat» que hi hagi nou Govern a partir de la proposta programàtica de 300 mesures que està preparant. Per la seva part, el líder del Partit Popular, Pablo Casado, es va preguntar per què el que PSOE i Podem han fet a La Rioja o Aragó no poden fer-ho «a escala estatal».