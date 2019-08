La UE garanteix que protegirà la pau a Irlanda «en totes les circumstàncies» perquè és el seu «deure»

El negociador en cap de la Unió Europea pel Brexit, Michel Barnier, va garantir que el bloc protegirà «en totes les circumstàncies» -inclòs en el cas d'un Brexit sense acord- els interessos dels seus ciutadans, així com la pau a l'illa d'Irlanda», perquè és el seu «deure i responsabilitat».

Barnier va compartir aquest missatge a les xarxes socials a poc més de dos mesos de la data fixada per a la sortida de Londres del club europeu i després que el primer ministre britànic instés la UE a eliminar la clàusula de salvaguarda per a Irlanda per considerar que atempta contra la sobirania britànica.

Aquesta proposta va ser rebutjada pel president del Consell Europeu, Donald Tusk, mentre que el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va assegurar a Johnson en la conversa telefònica que van tenir dimarts que un escenari de Brexit sense acord només es produiria per decisió de Londres.

El primer ministre britànic va prometre que el Regne Unit abandonarà el bloc europeu el 31 d'octubre amb o sense acord i reclama que sigui eliminat el pla d'emergència per evitar una frontera dura entre Irlanda i Irlanda del Nord perquè el Brexit sigui ordenat. La UE s'oposa a fer-ho perquè considera que és l'única forma viable de salvaguardar l'Acord del Divendres Sant i ha instat en diverses ocasions Londres a presentar alternatives que siguin compatibles amb l'acord de divorci.

Per part seva, el ministre espanyol d'Exteriors i Cooperació en funcions, Josep Borrell, va considerar que la Unió Europea i el Regne Unit mantindran la cooperació en matèria de Defensa i Seguretat fins i tot si es produeix un Brexit sense acord. En tot cas, «una sortida sense acord ho complica tot», va reconèixer Borrell davant la premsa a Hèlsinki, on va participar en una reunió informal de ministres d'Exteriors comunitaris. «Però en matèria de Seguretat i Defensa, Europa i el Regne Unit seguiran tenint interessos comuns i, per tant, hauran de buscar una forma de seguir cooperant», va assenyalar Borrell, que va explicar que el seu homòleg britànic, Dominic Raab, no va parlar del Brexit amb els seus col·legues europeus.