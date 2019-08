Almenys un mort i diversos ferits en un atac amb arma blanca a una estació de metro prop de Lió

Una persona ha resultat morta i diverses ferides en un atac amb un ganivet a la sortida d'una estació de metro a Villeurbanne, prop de Lió (França), segons han confirmat fonts policials de la prefectura del Rhône a la premsa francesa. Un home ha estat detingut i la policia busca un possible segon agressor. La víctima mortal seria un home de 19 anys i hi hauria nou ferits, tres dels quals en estat greu. L'atac ha estat entre dos i tres quarts de cinc de la tarda. Segons ha informat la xarxa de transports públics de Lió, l'estació on han passat els fets, Laurent Bonevay, està tancada per intervenció policial. A hores d'ara hi ha una cinquantena de bombers a la zona.