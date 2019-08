El brot de listeriosi ja ha provocat 3 morts i 5 avortaments en 15 dies d'alerta

El brot de listeriosi provocat pel consum de carn entatxonada contaminada fabricada per l'empresa Magrudis de Sevilla ha provocat tres morts i cinc avortaments i ha afectat ja 204 persones, quan es compleixen quinze dies des que la Junta d'Andalusia va decretar l'alerta el passat dia 15. Aquestes dades es van conèixer el dia en què el conseller andalús de Salut, Jesús Aguirre, va anunciar en una comissió extraordinària al Parlament autonòmic -en la qual l'oposició va demanar la seva dimissió- que la Junta es personarà com a acusació particular contra l'empresa Magrudis en el moment en què s'incoï un procediment penal després de la denúncia presentada davant la Fiscalia.

Ahir es va saber que dues embarassades ingressades a Sevilla havien perdut els seus nadons a les vuit i 32 setmanes de gestació, i una dona que havia consumit la carn i que està en un hospital de Madrid ha patit també un avortament durant el primer trimestre d'embaràs. A més, el conseller Aguirre va confirmar que la mort d'un home de 72 anys, malalt terminal de càncer de pàncrees, que estava en estudi, també es va produir per listeriosi, i se suma a les morts de dues dones de 90 i 74 anys per aquest motiu.

Mentre el president andalús, Juanma Moreno, mostrava a Twitter el seu condol pels dos nous avortaments a l'autonomia, Aguirre -que va xifrar en 53 els ingressats a Andalusia, entre ells vint embarassades- es va referir a aquestes dades com un «drama», però va considerar que la decisió de decretar l'alerta sanitària el 15 d'agost i com es va comunicar després va ser «molt encertada». Va defensar en tot moment la gestió del Govern andalús, amb total «rigor» i prenent decisions «el més ràpid possible», i va considerar que els resultats els han donat «la raó» perquè es van avançar per decretar l'alarma sanitària i això va permetre que ningú més consumís carn entatxonada contaminada.

Per la seva banda, PSOE i Adelante Andalucía van demanar la dimissió del conseller per la gestió d'aquest brot, perquè considera que no ha estat a l'altura de la gravetat de l'assumpte i que ha reaccionat tard, fet pel qual consideren que ha d'assumir responsabilitats. El diputat socialista Jesús María Ruiz el va responsabilitzar del fet que la listeriosi «no s'hagi atacat a temps» per una «tardana, incompetent i fal·laç gestió», mentre la portaveu d'Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, va criticar que el responsable de Salut vulgui «treure pit» i justifiqui «errors importants» amb un relat de «triomfalisme».

Mentre PP i Ciutadans, socis de govern, van donar suport a l'actuació de la Junta, Vox va qüestionar si l'Executiu autonòmic té la seguretat que estan controlats tots els productes sospitosos d'estar contaminats, ja que per exemple l'alerta no es va estendre fins al dia 23 als productes de Comercial Martínez León, que els venia mal etiquetats.

A més, l'Ajuntament de Sevilla va formalitzar davant la Fiscalia la denúncia contra Magrudis per un delicte contra la salut pública i va precintar la factoria d'aquesta empresa al polígon El Pino. El consistori va detallar que la denúncia exposa al ministeri fiscal «indicis suficients que acrediten» que aquesta empresa «no ha facilitat a les administracions competents tota la informació necessària per atendre l'alerta sanitària i ha amagat llistats de distribució i comercialització».