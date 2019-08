la fiscalia investiga la gestió de Matteo Salvini

La Fiscalia de l'Audiència Nacional investiga la gestió que va fer el ministre d'Interior d'Itàlia, Matteo Salvini, de la crisi del vaixell de l'ONG catalana Open Arms, després que un advocat espanyol presentés una denúncia per «detenció il·legal» de les persones que anaven a bord del vaixell. Va ser l'advocat Fernando Pamos de la Hoz qui el 17 d'agost va presentar la denúncia davant la Fiscalia General de l'Estat, la qual la va posar en coneixement de la Fiscalia de l'Audiència Nacional el dia 21. Per altra banda, quinze dels 163 migrants rescatats per l'Open Arms a aigües del Mediterrani van arribar a San Roque (Cadis) en el vaixell Audaz de l'Armada en bon estat de salut i tots ells van manifestar la seva voluntat de demanar asil a Espanya. Catorze homes i una dona, tots adults i africans, van rebre a primera hora del matí una primera atenció al moll de Crinavis de San Roque.