El judici als responsables dels atemptats de l'11-S començarà el gener de 2021

El judici en el qual es poden enfrontar a pena de mort cinc homes imputats als EUA com a organitzadors dels atemptats terroristes de l'11 de setembre de 2001, en els quals van morir gairebé 3.000 persones, començarà l'11 de gener de 2021, segons va avançar The New York Times.

El procés tindrà lloc a la presó de Guantánamo (Cuba), on estan reclosos els acusats, entre ells Khalid Shaikh Mohammed, considerat cervell de l'11-S, en custòdia dels EUA des de 2003 i a la base militar des de 2006.

El jutge Shane Cohen, de les Forces Aèries, va decidir la data en què començarà la selecció del jurat militar a Camp Justice, el tribunal de guerra que s'organitzarà a la base de Cuba, gairebé 20 anys després dels atemptats coordinats a Nova York, Washington i Pennsilvània. El jutge va establir l'1 d'octubre com a data límit perquè els fiscals lliurin una llista de materials als advocats defensors.