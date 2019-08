El Moviment 5 Estrelles vol imposar el seu programa de govern a Itàlia

El Moviment 5 Estrelles (M5S) va aixecar la veu en les negociacions amb el Partit Demòcrata (PD) per formar un nou Executiu a Itàlia i va exigir que s'incloguin les seves propostes en el programa de govern, amenaçant d'anar a eleccions si no rep una resposta afirmativa. «Si entren els nostres punts en el programa de Govern, es pot començar, si no, millor anar a votar», així de contundent es va mostrar el líder de l'antisistema M5S, Luigi di Maio, després de la seva reunió amb el president del Govern designat, Giuseppe Conte.

El president de la República, Sergio Mattarella, va encarregar dijous a Conte, que havia estat primer ministre amb l'anterior Executiu del M5S i la ultradretana Lliga, explorar si pot formar un nou Executiu després que els socialdemòcrates i els antisistema manifestessin la possibilitat de formar una coalició.

Les exigències de Di Maio van sorprendre el PD, que s'havia presentat davant Conte amb el seu programa de govern, però sense exigències. «Incomprensible la roda de premsa de Luigi di Maio. Ha canviat d'idea? Que ho digui clarament», va escriure a Twitter el vicesecretari del PD, Andrea Orlando.

El Moviment 5 Estrelles va deixar a la taula de Conte un programa amb 20 punts «innegociables», entre ells la retallada del nombre de parlamentaris i una llei sobre el conflicte d'interessos. Però, a més, Di Maio va manifestar que no toleraran la creació d'impostos per a les rendes més altes o la construcció d'incineradores d'escombraries.

També va exigir que una de les prioritats sigui arribar a un acord amb la Unió Europea per a la redistribució de migrants que arriben a Itàlia. «Estem fent servir el condicional sobre aquest Govern, perquè o ens posem d'acord en aquests punts del nostre programa o no seguirem endavant», va sentenciar. Abans de Di Maio, s'havia reunit amb Conte el secretari general del PD, Nicola Zingaretti, que va expressar davant els mitjans la necessitat d'una nova "temporada política", sobretot després de les últimes dades negatius sobre el creixement de l'economia italiana.