Nacions Unides adverteix que l'Iran continua enriquint més urani del permès

L'Iran ha augmentant el seu grau d'incompliment de l'acord nuclear tancat el 2015 per assegurar que no tenia la intenció ni la capacitat de desenvolupar armes nuclears, i segueix enriquint més urani i de més puresa del permès, tot i que segueix acceptant i facilitant controls de l'ONU. Així ho indicava un informe emès a Viena per l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA), responsable de verificar el Pla Conjunt d'Acció, que és com es coneix l'acord. Des que el passat 1 de juliol es va confirmar que Teheran havia deixat de respectar el pacte, el programa nuclear iranià ha seguit avançant i a data de 19 d'agost acumulava ja 241,6 quilos d'urani enriquit, equivalents a uns 357 quilos d'hexafluorur (UF6 ), 57 més que el límit establert en el pacte. L'1 de juliol, quan l'OIEA va emetre el seu últim informe, l'Iran disposava d'un estoc de només 205 quilos d'urani enriquit.

L'informe confirma així que l'Iran segueix complint la seva amenaça d'incomplir part de les seves obligacions en resposta a la decisió dels Estats Units d'abandonar l'acord unilateralment l'any passat i de començar a aplicar noves sancions al país asiàtic. La República Islàmica reclama a la resta de signants que alleugin les sancions nord-americanes.