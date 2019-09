Forts enfrontaments per la detenció de dos activistes a Hong Kong

La Policia d'Hong Kong va fer servir gasos lacrimògens i canons d'aigua tenyida de blau contra grups de manifestants que van respondre amb còctels molotov en les protestes més violentes de les últimes setmanes en el territori, alimentades per les detencions prèvies de diversos activistes favorables a la democràcia. Les protestes es van concentrar a la seu del Govern de Hong Kong, que va rebre els impactes de diverses d'aquestes bombes flamígeres.

La marxa, convocada inicialment pel Front Civil per als Drets Humans, va ser suspesa després que la policia es negués a concedir els permisos necessaris.



Els manifestants també van llençar pedres i altres objectes contundents als agents i els assistents a la il·legalitzada marxa, que va recórrer el barri de l'Almirallat. Es tracta d'un barri que acull la majoria de les institucions.

Davant la caòtica situació, la policia va decidir emprar aigua tenyida de blava per tal d'identificar millor els sospitosos d'aquests actes violents.

«Després de repetits i inútils advertiments», va explicar la policia en un comunicat, «els agents han emprat gasos lacrimògens i la força mínima imprescindible per dispersar els manifestants, als quals recomana que cessin la seva activitat i marxin immediatament del lloc».

Almenys sis activistes van ser detinguts en les últimes 72 hores, en el que suposa una escalada de repressió de les autoritats d'Hong Kong, que actuen per ordre del Govern xinès, contra els manifestants.

Entre els detinguts destacaven principalment Joshua Wong i Agnes Chow, tots dos per «participar en una reunió il·legal» en envoltar una comissaria de policia durant protestes anteriors, i van ser alliberats hores més tard.

Wong i Chow asseguren que no estan implicats en aquesta nova ona de manifestacions a Hong Kong, que descriuen com un moviment «sense capitostos». En realitat, tots dos figuren com a fundadors d'un moviment anomenat Demosisto, a favor de l'autodeterminació del territori.

Demosisto divendres va emetre un dur comunicat de condemna contra les detencions dels seus líders. Van denunciar una situació de «terror blanc» en referència a la repressió contra els dissidents de Taiwan feta pes nacionalistes xinesos.

En el seu comunicat, Demosisto apunta que els partidaris de l'autodeterminació estan més furiosos que mai.