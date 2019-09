Un mort i nou ferits en un atac amb ganivet a una estació de metro de Lió

Una violenta agressió amb arma blanca va provocar almenys un mort i nou ferits, tres d'ells greus, a prop de Lió, segons va informar la prefectura de la regió de Roine a l'emissora France Info. L'atac va començar cap a les 16.30 hores a la localitat de Villeurbane, concretament a l'estació de metro de Laurent-Bonnevay. La víctima mortal seria un jove de 19 anys, segons van confirmar les autoritats.

En l'atac, comès amb un ganivet de cuina i un trinxador, hi haurien participat dos homes. Un d'ells va ser detingut i l'altre es va donar a la fuga i ahir a la nit la policia encara l'estava buscant. De moment es desconeix el motiu d'aquest incident i si es tracta d'un acte terrorista.

Diverses línies d'autobús i de metro de la localitat de Villeurbane es van tancar per permetre l'actuació dels cossos de seguretat. Segons recollia el Periódico, fins a la zona dels fets s'hi van desplaçar militars i agents de la unitat d'elit de la policia francesa (Raid), així com uns trenta bombers per prestar assistència a les víctimes de l'atac.

Segons un testimoni directe citat per Le Progrès de Lió, un dels sospitosos estava armat amb una punxa gran de cuina i un ganivet de barbacoa i va començar a agredir diverses persones que estaven a la parada de l'autobús. La companyia de transports de la regió (TCL) va indicar que l'atacant va ser neutralitzat per quatre conductors d'autobús que el van mantenir retingut fins que van arribar les forces de l'ordre. Cap conductor va resultar ferit.

L'alcalde de Lió i exministre de l'Interior, Gérard Collomb, va declarar que de moment no se sap res sobre les motivacions de l'agressor. «El que està clar és que no es tractava d'una baralla, perquè era algú que va atacar de manera indiscriminada els passatgers que esperaven un bus», va indicar Collomb.

Segons va informar el Ministeri de l'Interior, el detingut és un jove de 19 anys del qual es desconeix la identitat perquè ha donat tres noms diferents als policies i no portava cap tipus de documentació a sobre. Tanmateix, diversos mitjans francesos apuntaven ahir que es tractaria d'un home de nacionalitat afganesa i demandant d'asil al país.

La Fiscalia de Lió s'encarrega del cas i la Fiscalia Nacional Antiterrorista segueix de prop la situació, tot i que de moment no s'ha fet càrrec de la investigació, informava ahir el diari Le Monde, fet que significa que no es tractaria d'un acte terrorista, sinó criminal.