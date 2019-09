Un nadó es troba entre els nous afectats per listeriosi a Andalusia

Un dels hospitals de Sevilla on hi ha afectats ingressats.

Un dels hospitals de Sevilla on hi ha afectats ingressats. europa press

Una nadó es troba entre els nous afectats per listeriosi a Andalusia. Així ho va confirmar ahir la Conselleria de Salut i Famílies d'Andalusia, que eleva a 69 els afectats per aquest brot epidèmic i que estan hospitalitzats actualment a Andalusia amb sospita d'infecció o amb infecció confirmada pel bacteri Listeria monocytogenes.

Dels pacients ingressats als hospitals públics i privats d'Andalusia a data 30 de setembre, segons la Conselleria, 28 són dones embarassades que estan rebent tractament i tres pacients es troben a la Unitat de Cures Intensives (UCI).

La distribució per províncies dels pacients ingressats és la següent: Sevilla, 53, Huelva, 9; Màlaga, 3; Cadis, 3, i Granada, 1. A la resta de províncies no hi ha pacients ingressats.

Pel que fa als casos nous d'infecció, la Conselleria en comptabilitza quatre: dos avortaments ja comunicats aquest passat divendres, un nadó i un pacient immunodeprimit, tots ells a la província de Sevilla. A la resta de províncies no s'han produït casos nous. La Conselleria detalla que amb els últims casos, a Andalusia són 201 els casos confirmats des de l'inici de l'alerta, decretada el passat 15 d'agost i derivada de la presència del bacteri Listeria monocytogenes en la carn entatxonada produïda per l'empresa Magrudis a les seves instal·lacions de Sevilla.



Molts casos a Sevilla

Sobre això, la Conselleria recorda que la distribució per províncies mostra que el brot es concentra a la província de Sevilla, amb 166 casos confirmats, la qual cosa representa el 82,5% del total, seguit de Huelva, amb 17 casos; Cadis, amb 10; Granada, amb 4, i Màlaga, amb 4. A les províncies d'Almeria, Còrdova i Jaén no hi ha hagut casos confirmats.

El portaveu del gabinet tècnic creat per la Conselleria de Salut i Famílies pel seguiment del brot de listeriosi, José Miguel Cisneros, va assenyalar ahir que «les dades dels vuit dies confirmen que s'ha produït la inflexió del brot, però que el brot no s'ha acabat. L'esperable ara és que es produeixin casos poc freqüents i això pot durar fins al mes d'octubre, inclòs, que afectaran principalment la població de risc: embarassades, pacients immunodeprimits, amb malalties cròniques i ancians».

Per això, va recordar a totes les dones embarassades que hagin consumit l'aliment contaminat que han de consultar el seu metge de família o el seu ginecòleg tinguin o no signes d'infecció, mentre que els pacients immunodeprimits o amb malalties cròniques i els ancians que hagin consumit l'aliment contaminat han de consultar el seu metge tinguin o no signes d'infecció.