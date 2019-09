Detenen un home per matar el seu fill de 39 anys a punyalades a València

Agents de la Policia Nacional i de la Policia Local de Paterna van detenir en aquesta localitat valenciana un home de 66 anys que va matar el seu fill de 39 anys després de mantenir una discussió amb ell. Els fets es van produir cap a dos quarts d'una de la matinada a localitat de Paterna, quan després d'una discussió entre el detingut i el seu fill el primer va apunyalar el segon al pit, cosa que li va provocar la mort.

Fins al lloc dels fets es va desplaçar una unitat del SAMU que va assistir la víctima, però que no va poder fer res per salvar la seva vida, segons el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU). El detingut va ser traslladat a la Prefectura Superior de Policia de València, on roman detingut per un delicte d'homicidi a l'àmbit familiar, a l'espera de passar a disposició judicial. Fonts policials van assenyalar que tant el pare com el fill tenien antecedents per maltractament físic en l'àmbit familiar.

L'Ajuntament de Paterna va decretar per a avui un dia de dol oficial, així com les banderes del consistori i de tots els edificis públics onejaran durant dos dies a mig pal en senyal de dol, segons va assenyalar l'Ajuntament en un comunicat.

L'alcalde de la localitat valenciana, Juan Antonio Sagredo, va mostrar el seu condol a familiars i cercles propers a les víctimes i va manifestar la seva repulsa i gran consternació per «aquest terrible assassinat, que com no podia ser d'una altra forma ha commocionat tota la ciutat de Paterna».