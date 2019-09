L'autor de l'atac de Lió pateix una psicosi amb deliris paranoides

L'autor de l'atac amb un ganivet en el qual una persona va morir i vuit van resultar ferides dissabte a Villeurbanne, al costat de Lió (est de França) presenta un «estat psicòtic amb deliris paranoides de temàtica mística i religiosa», segons les primeres avaluacions psiquiàtriques a les quals ha estat sotmès. L'home, d'origen afganès, va assegurar en la seva primera declaració davant la policia que «havia escoltat veus que insultaven Déu i que li ordenaven matar», va explicar el fiscal de Lió, Nicolas Jacquet.

L'agressor també va reconèixer un fort consum de drogues, especialment resina de cànnabis, abans de cometre els crims, quelcom que van confirmar les anàlisis de la policia. Alguns testimonis de l'atac van assenyalar que l'home va proferir proclames religioses, mentre que altres es van referir més aviat a un comportament incoherent i erràtic, va explicar el fiscal.

L'home no tenia antecedents judicials i tampoc era investigat per la seva possible radicalització, va assenyalar Jacquet, que va afegir que la Fiscalia Nacional Antiterrorista no ha assumit la investigació d'allò succeït, el que allunya la hipòtesi d'un atemptat gihadista.

Malgrat que tampoc té antecedents psiquiàtrics, el metge que el va reconèixer va manifestar que l'home presenta un «estat psicòtic amb deliris paranoides de temàtica múltiple, inclòs el misticisme i la religió».



Dos ganivets

La policia ha recuperat dues armes que estaven en poder de l'atacant, un ganivet de barbacoa de 9 centímetres i un altre de 20 centímetres que es trobava en un vehicle proper. També s'està analitzant el telèfon de l'autor de l'atac, i s'ha escorcollat el seu domicili, en un alberg, per buscar noves dades sobre la seva motivació, encara que a l'hora de tancar aquesta edició no s'havia trobat cap element de radicalització.