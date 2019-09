Moren almenys 5 persones i 21 resulten ferides en un nou tiroteig a Texas

Almenys cinc persones van morir dissabte a la tarda i altres vint-i-una van resultar ferides en un tiroteig a l'oest de Texas, als Estats Units, on el presumpte agressor va ser abatut per les autoritats. El cap de la Policia d'Odessa, Michael Gerke, va explicar que l'atacant va disparar en aquesta localitat des d'un vehicle en marxa contra les seves víctimes. Gerke va assenyalar que el sospitós era un home blanc d'uns trenta anys i va descartar que hi hagués un segon atacant, com en principi havien informat les autoritats.

El cap de la Policia d'Odessa va afegir que de moment es desconeix el que va motivar que el sospitós portés a terme aquest atac, encara que el succés es va desencadenar després que la policia li ordenés que s'aturés quan es traslladava en el seu vehicle. Gerke va dir que hi ha almenys tres agents entre els ferits.

El Departament de Policia de Midland va anunciar a la seva pàgina web que el presumpte autor del tiroteig va ser abatut i va morir pels trets rebuts a Cinergy, uns multicines de la població d'Odessa. Segons el relat de les autoritats, l'incident es va iniciar poc després de les tres de la tarda hora local, quan un agent va aturar un vehicle de la marca Honda. En el moment en què aquest vehicle es va aturar el conductor va disparar contra el policia. Tot seguit es va dirigir cap a l'interior d'Odessa, on l'atacant va tornar a obrir foc contra una altra persona i va fugir cap al carrer 42 d'aquesta localitat, on, segons Gerke, «hi va haver múltiples víctimes».

Després el sospitós va abandonar l'Honda, va robar un camió de repartiment de correu, va seguir disparant i va ocasionar més víctimes. Des d'allà l'atacant va conduir cap a l'est, en direcció als multicinemes, on hi va haver un intercanvi de trets amb la policia en el qual va perdre la vida l'atacant. La cadena de televisió CNN va mostrar un vídeo gravat per un testimoni en el moment del tiroteig als multicines.

El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar al seu compte de Twitter que havia estat informat del succés per part del fiscal general, Willial Barr.

Texas va ser escenari a l'agost del major atemptat contra la comunitat llatina als EUA, amb la mort el dia 3 de vint-i-dues persones -vuit d'elles mexicans- en un tiroteig a El Paso, a la frontera amb Mèxic, l'autor del qual va ser detingut. Hores després d'aquest atac es va registrar un altre tiroteig en una coneguda zona d'oci de la localitat de Dayton (Ohio), en el qual van perdre la vida nou persones, entre elles l'atacant, que va ser abatut per la policia.

Aquests tirotejos han revifat el debat per la necessitat d'endurir el control d'armes als EUA, on el Congrés porta més de dues dècades sense aprovar una llei que limiti significativament la possessió d'armes, en gran mesura a causa de la influència de la poderosa Associació Nacional del Rifle (NRA).

Per altra banda, diverses lleis estatals que relaxen els controls d'armes a llocs com escoles i esglésies van entrar en vigor ahir a Texas. Les vuit lleis van ser aprovades pel Congrés de l'estat entre gener i maig.

Una de les normes permet als ciutadans portar armes de foc dins d'esglésies, sinagogues i altres llocs de culte sempre que el temple no ho prohibeixi expressament amb un cartell. Hi ha una altra que impedeix als districtes escolars imposar restriccions a les seves àrees d'aparcament a la forma en què els titulars de llicències d'armes de foc les guarden als seus vehicles, més enllà d'evitar que estiguin a la vista de tots.

Una de les lleis que afecten els col·legis elimina les limitacions al nombre de vigilants d'escoles que poden portar armes de foc, tant a centres públics com privats. Així mateix, a partir d'ara a algunes llars d'acollida es podran guardar armes i municions, sempre que estiguin sota clau. La legislació també evita que els propietaris de cases de lloguer incloguin clàusules en els contractes que prohibeixin les armes de foc als seus inquilins i convidats, i que les associacions de propietaris vetin el seu emmagatzematge en instal·lacions per arrendar.

Finalment, aquest diumenge va entrar en vigor una altra llei que permet als ciutadans portar armes sense llicència en àrees que hagin estat declarades en desastre o catastròfiques.

Aquestes vuit normes estan des d'aquest diumenge en efecte, tot i que en l'últim mes s'han registrat dos grans tirotejos a Texas.

