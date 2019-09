Sánchez aposta per un programa comú progressista per evitar les eleccions

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va rebutjar de nou un Govern de coalició amb Podem i va confiar a evitar la convocatòria d'unes noves eleccions mitjançant una «tercera via», un Executiu basat en un programa comú progressista, que permeti no només la investidura sinó també una legislatura estable. «Entre unes eleccions i un Govern de coalició hi ha una alternativa, una tercera via, que és un Govern amb un programa comú progressista. És el que hem estat fent durant aquest últim mes d'agost», va afirmar en una entrevista al diari El País.

Sánchez va explicar que aquesta setmana presentarà el programa al conjunt de la societat civil i «singularment» al grup parlamentari d'Unides Podem «per poder trobar aquest suport necessari perquè la legislatura comenci a caminar i tinguem aquest Govern progressista que van votar els espanyols».

El president del Govern en funcions manté que hi ha temps fins al 23 de setembre per negociar els punts essencials del programa comú progressista i va recordar que en els seus executius sempre hi ha hagut ministres independents. No creu possible tornar a una proposta de Govern de coalició, com manté a hores d'ara Unides Podem, perquè aquesta incorporació ha quedat totalment descartada davant la convicció, fruit de les anteriors converses, que es tractaria d'un Executiu mancat de cohesió.

Per part seva, Podem va insistir que encara hi ha temps per negociar un Govern de coalició amb el PSOE i va considerar incomprensible que els socialistes prefereixin anar a unes noves eleccions «per a alegria de la dreta». «Encara hi som a temps d'asseure'ns a negociar un Govern de coalició progressista, que és el que la majoria desitja», va afirmar en un missatge de Twitter la formació que lidera Pablo Iglesias.

Paral·lelament, el dirigent de Ciutadans Carlos Carrizosa va exigir al cap de l'Executiu en funcions que deixi la «comèdia» i que pacti ja amb els seus «socis naturals», en referència a Unides Podem. Carrizosa va denunciar que Sánchez fa «teatre» quan planteja que Ciutadans s'abstingui per a la seva investidura, ja que «mai ha pretès un pacte» amb la formació taronja, va assegurar.

Finalment, el president del PP, Pablo Casado, va assegurar que el seu partit «desbloquejarà la situació si Pedro Sánchez ens vol portar a noves eleccions». «El nostre compromís, passi el que passi, és estabilitat i desbloqueig, si Sánchez ens vol portar a eleccions, que tothom sàpiga que el PP desbloquejarà la situació», va afegir.