Almenys 25 morts en l'incendi d'un vaixell a Califòrnia

Almenys 25 persones han mort i 9 més continuen desaparegudes després que el vaixell en el qual viatjaven s'incendiés davant la costa sud de Califòrnia, segons han informat els Bombers, que col·laboren amb la Guàrdia Costera per mirar de localitzar les possibles víctimes.





#CoastInc: @VCFD responded to boat fire off the north side of Santa Cruz Island at approximately 3:28am. @USCG helping support rescue operations for people aboard a dive boat. #ChannelIslands @USCGLosAngeles @CountyVentura @SBCOUNTYFIRE pic.twitter.com/DwoPGfBjtA