Almenys 34 desapareguts després d'un incendi en un vaixell a Califòrnia

Almenys 34 persones es troben desaparegudes després que un vaixell s'incendiés a prop de l'illa de Santa Cruz, al sud de Califòrnia (EUA), va informar un portaveu del Departament de Bombers del Comtat de Ventura, tot explicant que cinc persones van ser rescatades de l'embarcació i que una d'elles va patir ferides lleus. La Guàrdia Costanera de Los Angeles va assenyalar que ha mobilitzat «múltiples actius de rescat juntament amb actius d'agències locals per assistir 30 persones en perill en una embarcació prop de l'illa de Santa Cruz». Els guardacostes van explicar que van rebre informacions que l'embarcació s'estava cremant. «Alguns membres de la tripulació han estat rescatats i els esforços continuen per evacuar els altres passatgers», va explicar la Guàrdia Costanera.

El vaixell, batejat com a Conception, va sortir des de Santa Barbara dissabte per a una excursió de busseig. El Conception havia de visitar durant el cap de setmana San Miguel per a una excursió de busseig. A l'hora de tancar aquesta edició es desconeixen els motius de l'incendi. Un responsable de la Guàrdia Costanera de Los Angeles, Josue Mendez, va corroborar que quatre membres de la tripulació havien estat rescatats i portats a la costa.