Boris Johnson perd la majoria al Parlament britànic

El diputat conservador britànic Philip Lee s'ha passat a les files del Partit Liberal Demòcrata en protesta per les polítiques del Govern de Boris Johnson, el que ha acusat de "perseguir de manera agressiva un Brexit nociu sense cap principi".

Lee, que en plena sessió de la Cambra dels Comuns s'ha aixecat per asseure's al costat dels seus nous companys, ha indicat en un comunicat que l'Executiu "està posant les vides i les famílies en un perill innecessari, i està arriscant la integritat del Regne Unit sense cap motiu".

"En termes més generals, està perjudicant l'economia, la democràcia i el paper del nostre país al món. Utilitza la manipulació política, l'assetjament i les mentides. I fa tot això de manera deliberada i intencionada", ha afegit Lee en la seva contundent nota.

"El partit al qual em vaig unir el 1992 no és el partit del que me'n vaig avui", ha explicat aquest diputat, que des del 2010 ocupa l'escó de la circumscripció de Bracknell. Lee considera que el Partit Liberal Demòcrata és "el més ben col·locat per construir la força unificadora i inspiradora que cal" i per deixar "un país i un món millor a les següents generacions".