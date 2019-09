Mor ofegat en una piscina després d'un càsting per una pel·lícula porno

Un jove de 20 anys ha mort ofegat a la piscina particular d'un habitatge a Mairena del Aljarafe (Sevilla) després de participar en una prova per a una pel·lícula pornogràfica, segons han informat a Efe fonts de la investigació.

L'autòpsia ha determinat que el jove, que treballava de cambrer al centre de Sevilla, no tenia signes de violència, han afegit les mateixes fonts.

La hipòtesi principal del que ha passat és que el jove ha patit un problema cardíac i després ha mort per ofegament, extrems que hauran de confirmar-se amb les proves toxicològiques encarregades per l'Institut de Medicina Legal de Sevilla.

Després de la prova per a la pel·lícula, el jove va demanar banyar-se a la piscina del xalet, situat als afores de Sevilla, mentre esperava que el recollissin, han indicat les fonts.

No obstant això, els amos de la casa es van adonar poc després que era al fons de la piscina i quan el van treure van comprovar que ja no respirava i van avisar al servei d'emergències 112.

El 112 va explicar que el succés s'havia produït cap a les 19.10 hores d'aquest diumenge, quan van rebre l'avís d'un particular que sol·licitava assistència mèdica per a un home que no responia després d'haver caigut a la piscina d'una casa i que ja havia estat tret de l' aigua.