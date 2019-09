El pas de l'huracà «Dorian» causa danys incalculables a les Bahames

Gran Bahama va resultar totalment inundada després del pas de Dorian per l'arxipèlag atlàntic, que va ser colpejat per un huracà que va causar danys materials incalculables en aquest grup d'illes, on va morir un nen i s'esperava que augmentés la xifra de víctimes. Gran Bahama, una de les illes més importants de l'arxipèlag de les Bahames, es va convertir en un gran riu amb nivells d'aigua que pràcticament superaven els habitatges d'aquest territori, que va patir durant tota la jornada el flagell de Dorian.

L'últim butlletí del Centre Nacional d'Huracans dels Estats Units establia que Dorian va baixar a categoria 4 de l'escala Saffir-Simpson després que els seus vents màxims sostinguts es reduïssin a 250 quilòmetres per hora mentre romania sobre el nord de l'arxipèlag de les Bahames.

Un nen, identificat com Lachino McIntosh, va morir ofegat per la forta pujada de les aigües a Illes Àbac pel pas del cicló, mentre que la seva germana està desapareguda.

Les autoritats de Gran Bahama van reconèixer que no poden fer res per rescatar les centenars de persones que han demanat ajuda per estar aïllades a zones inundades, atès que les condicions atmosfèriques feien impossible que sortissin als carrers els equips d'emergència. La Policia de Gran Bahama va recomanar a la població que es mantingués a àrees segures a l'espera que el sistema s'allunyés de la regió. Les imatges de la cadena ZNS mostraven àrees completament inundades per corrents d'aigua que no es diferenciaven pràcticament del mar i que estaven a punt de sobrepassar el nivell de les teulades d'habitatges unifamiliars.

Gairebé 600 vols van haver de ser cancel·lats als EUA amb motiu de la imminent arribada de l'huracà Dorian a la costa sud-est del país. Van resultar especialment afectats 5 aeroports de Florida, un de Carolina del Nord i un altre d'Atlanta, a Geòrgia, tots ells estats que poden patir el pas d'aquest cicló.