La Policia italiana confisca el vaixell «Eleonore» i el condueix fins a Sicília

La Guàrdia de Finances (policia de finances i fronteres) italiana va ordenar la confiscació del vaixell Eleonore de l'ONG alemanya Mission Lifeline amb 104 migrants rescatats fa una setmana i els va acompanyar al port de Pozzallo (Sicília), on van poder desembarcar. La confiscació respon a la violació per part del vaixell de la prohibició d'entrar a aigües territorials italianes com està previst en el decret de Seguretat aprovat pel Govern italià i que va impulsar l'ara ministre d'Interior en funcions, l'ultradretà Matteo Salvini. L'ONG alemanya va anunciar a primera hora del matí d'ahir la decisió de violar la prohibició i dirigir-se a Pozzallo després que un fort temporal va afectar l'embarcació durant la nit i al·legant que les condicions a bord eren «insostenibles». El capità del navili, Claus Peter Reisch, va anunciar a Twitter que declarava l'estat d'emergència i es dirigia al port.