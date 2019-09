Sánchez no es reunirà amb Iglesias fins la setmana que ve

El PSOE no vol eleccions però no assumirà pressions que posin en dubte l'estabilitat del país, va assegurar el secretari d'Organització socialista, José Luis Ábalos, després d'avançar que aquesta setmana hi haurà contactes amb Unides Podem, per posar en marxa els equips negociadors, i amb ERC. Ábalos no va concretar la data de reunió amb Pablo Iglesias, si bé va donar pràcticament per fet que serà la setmana que ve. També va anunciar que demà el president del Govern, Pedro Sánchez, es reunirà a Cantàbria amb el PRC, i també és previsible que aquell dia viatgi al País Basc per reunir-se amb el PNB.

En roda de premsa després de l'Executiva Federal, que va ser informada per Sánchez de les 300 mesures per a un Executiu progressista, Ábalos va deixar clar que no hi haurà govern de coalició ni de cooperació amb Unides Podem i va instar Pablo Iglesias a exercir «el control» des del Parlament, i no des del Consell de Ministres.

No obstant això, Ábalos va admetre que si s'arriba a un acord programàtic amb Unides Podem hi haurà fórmules de «cooperació» que garanteixin el seguiment, compliment i control dels acords.

A aquestes declaracions, la portaveu del Consell de Coordinació de Podem, Noelia Vera, va respondre que si els seus equips negociadors s'asseuen amb els socialistes serà «per parlar d'un govern integral, que inclogui programa i estructura de govern». I aquesta negociació «integral» serà condició indispensable si el PSOE vol obtenir el vot favorable del seu partit per investir Sánchez, va explicar. En la roda de premsa, Ábalos ha insistit anteposar l'estabilitat de la legislatura a un govern de coalició amb Unides Podem que "en cap cas és una opció" i ha recordat a Iglesias que si no renuncia a les seves pretensions d'aconseguir una vicepresidència i tres ministeris, hi haurà eleccions.