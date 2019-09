Sánchez proposa a Iglesias crear una oficina que controli el compliment d'un acord de govern

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha proposat aquest dimarts al líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, la creació d'una oficina que controli el compliment d'un possible acord de govern, comissions de seguiment al Congrés i Senat per "verificar" i "actualitzar" el pacte i "mecanismes" per comptar amb la participació de la societat civil. En un acte de presentació del 'Programa Comú Progressista', Sánchez ha ofert a la formació lila una "activa participació" en el govern d'institucions que completen l'exercici del govern espanyol. El secretari general del PSOE ha tornat a tancar la porta a un govern de coalició amb Unides Podem en considerar que no "comparteixen tant com per governar" però ha demanat que això no els "transformi en adversaris". "Podem ser aliats lleials per trobar fórmules d'enteniment que possibilitin posar en marxa un govern progressista", ha subratllat Sánchez.

Sánchez ha anunciat durant l'acte que, fruit de la "total disposició a l'acord del PSOE", els equips negociadors socialistes es reuniran aquest dijous 5 de setembre amb representants d'Unides Podem per treballar per un govern progressista amb el 'Programa Comú Progressista'. El dirigent polític ha destacat que "Espanya mereix avançar i no estar bloquejada". Ha afegit pressió a la formació lila i els ha dit que no s'han d'"enemistar" per no ser socis de govern al mateix moment que els ha avisat que no hi ha cap "raó objectiva" perquè el 10 de novembre se celebrin unes noves eleccions espanyoles.

El president espanyol en funcions ha instat Unides Podem a "construir" plegats garanties i confiances i els ha recordat que la confiança ha de ser entre mútua, cosa que el seu entendre garantirà els mecanismes de control del possible acord que ha anunciat. Una vegada més Sánchez ha demanat el suport parlamentari d'Unides Podem "des de la investidura fins a la totalitat de l'acció del govern".