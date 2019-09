La justícia escocesa avala la suspensió del parlament de Johnson

La justícia escocesa ha avalat aquest dimecres la decisió del primer ministre britànic, Boris Johnson, de suspendre el parlament de Westminster durant cinc setmanes en un moment clau pel Brexit. El jutge Lord Doherty ha assegurat que "no hi ha hagut vulneració de l'estat de dret" i que "li correspon al parlament decidir quan es reuneix", i que pot fer-ho "abans i després de la suspensió". En aquest sentit, el magistrat ha indicat que hi ha qüestions que no s'han de resoldre als tribunals i que no li correspon implicar-se en la prerrogativa que té l'executiu de decidir els períodes de sessions. De fet, ha insistit que li pertoca als polítics i als votants decidir sobre aquests temes, no als jutges. Els demandants ja han anunciat que recorreran la decisió.

L'oposició considera que la decisió del primer ministre Johnson d'allargar fins a cinc setmanes l'habitual suspensió del parlament –que habitualment en dura un parell- és un intent d'evitar l'escrutini públic sobre el Brexit.

Amb tot, els partits contraris a l'estratègia de l'executiu estan promovent una llei aquesta setmana per evitar una sortida de la Unió Europea caòtica i sense acord i blindar-se durant el període de suspensió.

De totes maneres, també està sobre la taula la convocatòria d'eleccions anticipades o una moció de censura.