El jutge absol el PP per la destrucció dels ordinadors de Bárcenas

El Jutjat penal número 31 de Madrid ha absolt per falta de proves el PP d'un delicte de danys informàtics per la destrucció dels ordinadors que utilitzava l'extresorer popular Luis Bárcenas a la seu del partit fins al gener del 2013.

El magistrat Eduardo Muñoz de Baena també ha absolt l'extresorera de la formació política Carmen Navarro, el cap de l'Assessoria Jurídica Alberto Durán i el responsable del departament informàtic del partit José Manuel Moreno per aquest mateix delicte i pel delicte d'encobriment.

La Fiscalia, que no va acusar en el procediment, va sol·licitar en línia amb les defenses que s'apliqués la 'doctrina Botín' per evitar celebrar el judici, tot i que la pretensió va ser desestimada i es va celebrar la vista amb l'acció popular com a única acusació.

El jutge ha dictat la resolució dos mesos després de l'última sessió del judici, que va tenir lloc el passat 28 de juny, i ha acordat, juntament amb l'absolució, condemnar a costes les acusacions populars exercides per Izquierda Unida, ADADE i l'Observatori Desc, tal com sol·licitava la defensa del Partit Popular.