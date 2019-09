El pas de l'huracà «Dorian» per les Bahames deixa almenys cinc morts

Almenys cinc persones van morir com a conseqüència del pas de l'huracà Dorian per l'arxipèlag de les Bahames, segons va revelar el primer ministre, Hubert Minnis. Totes les víctimes van perdre la vida a les illes Àbac, que han estat les més afectades pel temporal. No obstant això, algunes fonts asseguren que la xifra de morts podria ser molt més gran perquè s'estan trobant cadàvers a tota l'illa de Gran Abaco, però aquesta informació no va ser confirmada oficialment.

La Federació Internacional de Societats de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja va explicar que el cicló podria haver deixat fins a 13.000 cases destruïdes o greument danyades. Concretament, el 60 per cent de l'illa de Gran Bahama va quedar submeriga després del pas de Dorian.

En tot cas, la intensitat dels vents de l'huracà va baixar a 175 quilòmetres per hora, equivalent a la categoria 2 a l'escala Saffir-Simpson, encara que la seva mida va augmentar. El sud de Florida va començar a tornar a la normalitat en confirmar-se que no rebrà la visita de l'huracà Dorian, que avançava lentament cap al nord-oest amb vents de categoria 2.