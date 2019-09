El PP es mostra «convençut» de la innocència d'Aguirre i Cifuentes

El president de la Xunta, el dirigent del PP Alberto Núñez Feijóo, es va mostrar «convençut» que les expresidentes madrilenyes Esperanza Aguirre i Cristina Cifuentes, investigades pel presumpte finançament il·legal del PP de la Comunitat de Madrid, «no s'han portat ni un euro a casa». El president gallec va assenyalar que aquesta investigació demostra que la justícia funciona «afecti qui afecti», però va apel·lar també a la presumpció d'innocència de les dues polítiques madrilenyes, dues dones «a les que conec i valoro».

Paral·lelament, el secretari general del PP, Teodoro García Egea, va afirmar que «tots hauríem de respectar les decisions judicials», en referència a les que es van donar a conèixer dilluns sobre el cas Púnica, i va destacar que al seu partit no existeix «cap tipus de preocupació» sobre el mateix. Va deixar clar que el PP porta un any sota la direcció de Pablo Casado i que en aquest període el seu treball és «exercir l'activitat parlamentària» que se'ls ha encomanat, mentre que «la resta de qüestions no tenen cabuda en aquest moment».

Per altra banda, la caixa B del PP madrileny es va nodrir de diversos milions d'euros públics sota la supervisió de l'expresidenta Esperanza Aguirre i mitjançant diversos mecanismes, un d'ells el de la clàusula de l'1%, que va servir per desviar al voltant de 3 milions de la construcció de hospitals i centres de salut.

El jutge del cas Púnica detalla en el seu acte en el qual imputa Aguirre algunes xifres suposadament desviades de manera irregular al PP de Madrid per finançar campanyes electorals, tot i que no ofereix una suma total de la quantitat que va ingressar el partit il·legalment.