Sánchez ofereix a Podem càrrecs en institucions fora del Consell de Ministres

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va oferir a Podem «altes responsabilitats» en institucions de l'Estat fora del Consell de Ministres i garanties de compliment del document programàtic que traslladarà a la formació liderada per Pablo Iglesias perquè doni suport a la investidura. En un acte públic per presentar les 370 mesures per a un «govern progressista», amb la presència de pràcticament tots els ministres, l'Executiva Federal i organitzacions civils, Sánchez va avançar que demà es reuniran amb l'equip negociador de Podem, al qual també oferiran la posada en marxa de mecanismes de control de tots els compromisos adquirits.

El cap de l'Executiu en funcions va demanar que no se li exigeixi la concreció detallada d'aquesta oferta, quelcom que va reservar per a la trobada amb Unides Podem. No obstant això, sí que va avançar que es crearia una oficina de compliment de l'acord, dependent del Ministeri d'Hisenda, sengles comissions de seguiment al Congrés i el Senat i un mecanisme de verificació reforçat en el qual participi la societat civil.

«Si ha fallat la confiança, treballem junts per reconstruir-la», va demanar Sánchez a Iglesias, a qui va dir que «si no es donen les condicions per convertir-nos en socis de govern, no per això hem d'enemistar-nos. És possible ser aliats lleials».

El president del Govern va afirmar que no hi ha «ni una sola raó objectiva» perquè el 10 de novembre hi hagi altres eleccions. «Fem que el 10 de novembre ens trobem treballant per posar fi als abusos de la contractació temporal, per la derogació dels aspectes més lesius de la reforma laboral, per fer sostenible el sistema de pensions o lluitant contra els lloguers desorbitats», va afirmar.

Abans de conèixer la proposta del cap de l'Executiu en funcions, Iglesias havia dit en una entrevista a TVE que ja havia acceptat «suficients humiliacions», com el veto personal per evitar que entrés en un Govern de coalició, i va recordar que amb el PSOE té «experiència» de «promeses i paraules boniques» que finalment «no es compleixen».

El líder de Podem va admetre que el que havia escoltat sobre el document «no sona malament» i va assegurar que a la seva formació llegiran el text, si bé va demanar a Sánchez que «reflexioni» si realment desitja la repetició electoral.

Des del PP, el seu secretari general, Teodoro García Egea, va carregar contra Sánchez per buscar la repetició de les eleccions, quelcom que queda demostrat per un document que «no és res més que un programa electoral».

Les 370 propostes que va presentar Sánchez estan condensades en un document de 75 pàgines i repartides en sis epígrafs basats en els següents pilars: l'Estat de benestar, la transició ecològica, la inversió pública i el diàleg territorial a Catalunya.

Com a novetat, en el document hi ha la referència explícita a Catalunya i al compromís del Govern d'afrontar la «crisi de convivència» amb «diàleg, diàleg i diàleg». En aquest sentit, Sánchez va oferir parlar amb la Generalitat de «trobada i d'estatut d'autonomia» però no de referèndum d'autodeterminació, perquè «trenca la convivència i situa la societat en un carreró sense sortida».

Aquesta posició sobre Catalunya va ser qualificada d'«insuficient» per En Comú Podem, i el seu portaveu al Congrés, Jaume Asens, va criticar que el document parli genèricament de «diàleg».

El Govern de la Generalitat va retreure a Sánchez que no hagi aportat «res de nou» en les seves propostes per a Catalunya i el va acusar de no tenir voluntat d'exercir un diàleg «sense exclusions». La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va destacar que malgrat les paraules de Sánchez, «la voluntat expressa de l'Executiu central és de no dialogar».