Sis casos de listeriosi a Alemanya després de consumir carn arribada de Sevilla

Sis persones d'una mateixa família de la ciutat alemanya de Lahr han resultat infectades per listeriosi després de consumir carn entatxonada que un jove de Sevilla els va portar el passat 21 d'agost. El jove va explicar que va comprar la carn a una botiga de Sevilla capital el passat 1 d'agost, i se la va emportar a Lahr, on viu la seva parella, Caroline, per consumir-la el 21 d'agost en un dinar familiar. Dies després de consumir-la, totes les persones que estaven al dinar van començar a desenvolupar els símptomes de la malaltia, encara que s'han recuperat bé.