Una vintena de morts en un atemptat talibà amb un tractor a l'Afganistan

Almenys 21 persones van morir (entre elles un diplomàtic romanès i cinc atacants) i altres 119 van resultar ferides en un atemptat talibà a Kabul amb un tractor carregat d'explosius prop d'un complex residencial en què se solen allotjar contractistes estrangers. Aquest atemptat va tenir lloc dilluns a les 21.45 hora local a prop de Green Village, un complex d'alta seguretat a l'est de la capital freqüentat per estrangers. Poc després de l'explosió, l'àrea va ser acordonada per les forces especials i cinc talibans que s'amagaven a la zona i que pretenien entrar al campament van ser abatuts. Les forces de seguretat van rescatar 400 estrangers.

L'atemptat va ser perpetrat amb un tractor carregat d'explosius que va ser detonat contra un mur a la zona sud del complex. La potent explosió es va escoltar a una desena de quilòmetres i va causar danys a habitatges situats en el radi d'un quilòmetre. A més, la deflagració va desencadenar una segona detonació i un incendi en una gasolinera propera. Encara que després de l'explosió es van escoltar trets a la zona, el portaveu de la Policia de Kabul, Firdaws Faramarz, va aclarir que es va tractar de trets dels guàrdies de seguretat sense estar segurs de si hi havia atacants que responien.