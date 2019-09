Absolen el PP en el judici per la destrucció dels ordinadors de Bárcenas

El Jutjat Penal número 31 de Madrid ha absolt el PP de destruir els ordinadors del seu extresorer Luis Bárcenas per falta de proves i els seus tres empleats per no quedar acreditat que tinguessin la intenció d'eliminar la informació per entorpir la investigació a l'Audiència Nacional. A la sentència, el jutge absol els tres acusats juntament amb el partit: l'extresorera Carmen Navarro; el responsable de la seva assessoria jurídica, Alberto Durán; i el cap del departament de sistemes informàtics, José Manuel Moreno, dels delictes d'encobriment i de danys informàtics, mentre que al PP l'absol d'aquest últim, l'únic del qual estava acusat.

La resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial de Madrid. Les acusacions populars -la Fiscalia no acusava i l'extresorer la va retirar abans del judici- defensaven que el PP i els seus empleats van esborrar els discos durs per impedir que l'Audiència Nacional accedís a proves en la investigació dels papers de Bárcenas. El magistrat absol el PP per dos motius, per falta de proves i per aplicació de l'anomenada doctrina Botín.

El jutge afirma que no ha quedat acreditat que els discs durs destruïts haguessin emmagatzemat alguna dada o arxiu en el moment en què José Manuel Moreno va procedir a l'esborrat segur i destrucció dels suports, com tampoc que si hagués existit algun contingut en aquell instant tingués un valor econòmic significatiu.